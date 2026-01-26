Un terrain de 50 hectares, situé à la périphérie de Kasserine (Route de Sidi Harrath), a été affecté, à la réalisation d’une unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, dans le cadre d’une approche moderne de gestion durable des déchets.

Longtemps reporté, ce projet stratégique, d’un coût estimé à 13,5 millions de dinars, est entré dans sa phase d’études techniques et environnementales, selon le représentant régional de l’environnement, Majed Haggui. Il vise à apporter une solution structurelle à la prolifération des décharges anarchiques dans les 19 municipalités du gouvernorat, qui produit près de 100 mille tonnes de déchets ménagers et assimilés par an, majoritairement éliminées de manière non contrôlée, ce qui représente une menace directe pour la santé humaine et animale, ainsi que pour l’environnement et les écosystèmes naturels.

Le responsable a ajouté, dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), que le taux de recyclage des déchets dans le gouvernorat de Kasserine ne dépasse pas 1%, et concerne essentiellement le plastique, tandis qu’environ 99 % des déchets sont éliminés sans aucune valorisation, malgré le potentiel important qu’offre le recyclage des déchets organiques, notamment pour la production d’énergie ou de compost.

Il est à rappeler que le projet de l’unité de traitement et de valorisation des déchets, programmé depuis 2012, prévoit la création de sept centres de transfert répartis sur 13 délégations du gouvernorat. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme régional englobant également les gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid, pour un coût global évalué à 21,6 millions de dinars.

Des sites alternatifs avaient été proposés dans les zones d’El Oussaïa (délégation de Sbiba) et de Boulaâba (délégation de Kasserine Nord), mais leur proximité avec les zones urbaines a conduit à écarter ces options. Il a ainsi été recommandé de maintenir le site de Sidi Harrath, relevant de la délégation de Kasserine Sud, tout en insistant sur la nécessité de prendre l’ensemble des précautions techniques et environnementales requises afin d’éviter tout impact potentiel sur la nappe phréatique, la faune, la flore ou la santé humaine.

Les sept centres de transfert couvriront les municipalités de Sbiba, Haïdra, Foussana, Feriana, Thala, Majel Bel Abbès et Sbeïtla–Jedliane, avec la proposition de créer des centres supplémentaires au profit des municipalités récemment instituées, dans le cadre d’une vision globale visant à moderniser le système de gestion des déchets et à améliorer la situation environnementale dans le gouvernorat de Kasserine.