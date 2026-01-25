Le FC Barcelone a repris les commandes du championnat espagnol en s’imposant largement face au promu Oviedo (3-0), dimanche au Camp Nou. Doublé la veille par le Real Madrid, le Barça récupère la première place avec 52 points, soit une unité d’avance sur son rival madrilène.

Une première victoire à domicile en 2026

Ce succès marque la première victoire de l’année 2026 au Camp Nou pour les hommes d’Hansi Flick, après une série de huit matches disputés à l’extérieur. Champion en titre, le Barça consolide sa position en tête de la Liga à l’issue de cette 23e journée.

Une première période accrochée

Bousculés en première mi-temps par la lanterne rouge, les Catalans ont peiné à imposer leur rythme. Oviedo a résisté avec discipline avant de céder après la pause.

Cinq minutes décisives

Le match a basculé en seconde période en l’espace de cinq minutes. Dani Olmo a ouvert le score d’une frappe croisée du droit à la 52e minute. Cinq minutes plus tard, Raphinha a doublé la mise d’un ballon piqué (57e), donnant un avantage net au Barça.

Yamal scelle le succès

Discret jusque-là, Lamine Yamal a parachevé la victoire d’une reprise acrobatique du gauche à la 73e minute, offrant un troisième but aux siens et mettant fin aux espoirs d’Oviedo.

Le Barça repasse devant le Real

Grâce à ce succès, le FC Barcelone (52 points) repasse devant le Real Madrid (51 points) et conserve la tête du championnat espagnol.