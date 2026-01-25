La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s’est qualifiée, dimanche, pour les quarts de finale de l’Open d’Australie après sa victoire nette face à la Canadienne Victoria Mboko (6-1, 7-6 [7/1]) en huitièmes de finale. La Bélarusse atteint ainsi ce stade de la compétition à Melbourne pour la quatrième année consécutive.

Une première manche à sens unique

Sabalenka, 27 ans, n’a laissé aucune chance à son adversaire dans le premier set, rapidement bouclé 6-1. Solide au service et agressive en retour, la double tenante du titre (2023, 2024) a imposé son rythme dès les premiers échanges, empêchant Mboko de s’installer dans la rencontre.

Mboko résiste dans le deuxième set

La seconde manche s’est révélée plus disputée. La jeune Canadienne de 19 ans, 16e mondiale, a élevé son niveau de jeu et opposé une résistance plus consistante, poussant la favorite au tie-break. Sabalenka a toutefois fait parler son expérience dans ce moment décisif, remportant le jeu décisif 7 points à 1 pour conclure la partie en deux sets.

Objectif dernier carré

Finaliste de l’édition précédente et double lauréate à Melbourne, Sabalenka poursuit son parcours avec l’ambition de rejoindre une nouvelle fois les demi-finales. Elle affrontera mardi en quart de finale soit la Kazakhe Yulia Putintseva (94e mondiale), soit l’Américaine Iva Jovic (27e).

Mboko confirme sa progression

Malgré l’élimination, Victoria Mboko signe à Melbourne le meilleur parcours de sa jeune carrière en Grand Chelem. Révélation de la saison dernière, notamment grâce à son titre au WTA 1000 de Montréal, la Canadienne disputait son premier Open d’Australie.

Ses débuts en Majeurs en 2025 s’étaient soldés par une élimination au troisième tour à Roland-Garros, au deuxième tour à Wimbledon et dès le premier tour à l’US Open. Son huitième de finale en Australie confirme sa progression et son installation parmi les joueuses à suivre sur le circuit.