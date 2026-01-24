Les prévisions météorologiques sur la Tunisie pour les prochaines 72 heures indiquent un temps globalement stable, marqué par des contrastes régionaux. Les données issues de centres météorologiques spécialisés en Méditerranée font état de températures modérées, de vents parfois soutenus sur les côtes et d’une faible instabilité locale.

Samedi : hausse légère des températures, vent en renforcement

Les prévisions convergent vers une légère hausse thermique samedi, notamment sur l’intérieur du pays.

Températures maximales : jusqu’à 27°C–29°C dans le sud.

: jusqu’à 27°C–29°C dans le sud. Vent : renforcement attendu sur le littoral est et le golfe de Gabès.

: renforcement attendu sur le littoral est et le golfe de Gabès. Précipitations : passages nuageux locaux à l’ouest du pays.

Dimanche : stabilité générale avec nuages passagers

La situation météorologique restera stable dimanche, avec une couverture nuageuse variable.

Nord et centre : alternance d’éclaircies et de nuages élevés.

: alternance d’éclaircies et de nuages élevés. Sud : temps généralement ensoleillé.

: temps généralement ensoleillé. Mer : localement agitée, vigilance recommandée pour les activités maritimes.

Tendance générale Méditerranée

Les centres spécialisés soulignent l’absence de perturbation active en Méditerranée centrale sur la période considérée. Les masses d’air restent relativement sèches, limitant les risques d’épisodes pluvieux notables sur la Tunisie.