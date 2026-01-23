Le nombre de passagers transportés par la compagnie Tunisair a baissé de 5% en 2025 à 2 486 888 passagers, et ce, malgré une diminution de 8% des sièges kilomètres offerts (SKO), d’après les indicateurs d’activité de la compagnie aérienne publiés, vendredi, par la Bourse de Tunis.

L’analyse de l’activité de Tunisair, fait également ressortir une progression du taux de remplissage de 3 points, en 2025, soit 76,1% contre 73,1% en 2024.

Le coefficient de chargement a enregistré une hausse de +2.4 points en 2025 à 66,3% contre 63,9% en 2024.

Les revenus du transport se sont maintenus en 2025 à 1627 millions de dinars(MD). Ces revenus sont répartis à raison de 1563 MD pour l’activité régulière et supplémentaire, 26 MD pour l’activité charter et pèlerinage et 38 MD pour l’activité fret et poste.

La part du marché de TUNISAIR a régressé à 20 %, en 2025 contre 22 % en 2024.

Les indicateurs publiés indiquent que Tunisair a transporté 5 500 tonnes de fret et poste, durant l’année 2025, soit une augmentation de +8% par rapport à l’année précédente.