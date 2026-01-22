La 3ᵉ édition du Séminaire de sexologie, organisée par l’Association des jeunes médecins et résidents en psychiatrie (Jeunes Psy) en collaboration avec la Société tunisienne de sexologie clinique (STSC), se décentralise avec des sessions programmées à Tunis et Sousse entre le 22 janvier et le 10 février.

Contrairement aux éditions précédentes concentrées à Tunis, cette année voit l’organisation de sessions à Sousse et dans plusieurs lieux de la capitale, afin d’élargir l’accès aux professionnels de santé et au grand public.

Sur ses réseaux sociaux, Jeunes Psy détaille que cette session régionale aura lieu le 23 janvier et sera consacrée à une table ronde la prescription des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE-5), visant à lever les appréhensions et à sécuriser leur usage médical. Une seconde table ronde sur « Troubles des conduites alimentaires, image du corps et sexualité » y est programmée le 3 février.

À Tunis, les activités débuteront le 22 janvier au siège du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) avec une conférence sur le « Consentement sexuel : cadre conceptuel, clinique et médico-légal ». Le programme dans la capitale se poursuivra au même lieu les 29 janvier et 5 février avec des sessions sur la « Prise en charge de la dysphorie prémenstruelle » et « Ménopause et sexualité ».

Le séminaire s’achèvera à Tunis le 10 février au Complexe d’enseignement Razi, avec une dernière conférence traitant des « Addictions sexuelles ».

Cette édition itinérante vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et accessible de la sexologie, tout en répondant aux besoins régionaux en matière de formation continue et de sensibilisation.