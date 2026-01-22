La compagnie italienne d’hydrocarbures ENI a souligné, mercredi, qu’elle poursuivra ses investissements dans le sud de la Tunisie, et ce, en partenariat avec L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP)

En effet, le renforcement des investissements dans le secteur des hydrocarbures a été au centre d’une réunion qui s’est tenue, mercredi, à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub et le nouveau président régional d’Eni pour l’Afrique du Nord, Diego Portoghese.

Les deux parties ont mis en exergue les relations bilatérales de longue date avec Eni, un partenaire stratégique de la Tunisie depuis les années 1960 et son rôle dans le développement de plusieurs gisements pétroliers, comme celui d’El Borma, selon la même source.

Ont participé à la réunion, le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, la Cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, Afaf Chachi Tayari, le directeur général d’Eni en Tunisie, Alberto Maliardi, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère.