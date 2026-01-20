Tunis, le 20 janvier 2026

En raison des perturbations liées aux conditions météorologiques exceptionnelles, certains rendez-vous initialement programmés aujourd’hui pour le dépôt des demandes de visa dans les centres de TLScontact à Tunis et Sfax n’ont pas pu être honorés.

En coordination avec les consulats concernés, TLScontact contactera individuellement les demandeurs affectés par cette situation dans un délai de 24 heures, afin de leur proposer une reprogrammation de leur rendez-vous, sous réserve des disponibilités et des contraintes opérationnelles.

Cette organisation vise à assurer la continuité du service et le traitement équitable des demandes dans des conditions optimales, sans préjudice pour les demandeurs, et conformément aux procédures en vigueur.

La sécurité, la sûreté et le bien-être des demandeurs demeurent la priorité de TLScontact. Les personnes concernées sont invitées à consulter régulièrement leurs communications électroniques et téléphoniques, afin de prendre connaissance des instructions relatives à la suite de leur démarche.

TLScontact remercie l’ensemble des demandeurs pour leur compréhension et leur coopération, et réaffirme son engagement à fournir un service de qualité et conforme aux cadres réglementaires applicables.