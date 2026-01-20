Le FC Barcelone, tenant du trophée, affrontera Albacete, pensionnaire de deuxième division et récent vainqueur du Real Madrid (3-2), lors des quarts de finale de la Coupe du Roi, selon le tirage au sort effectué ce lundi.

Un duel inédit depuis 21 ans

Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis le 1er mai 2005, lorsque le Barça s’était imposé 2-0 au Camp Nou. Ce match avait été marqué par le premier but professionnel d’un jeune joueur issu de La Masia, Lionel Messi.

Pour ce quart de finale, Albacete accueillera le champion en titre au Stade Carlos-Belmonte, en février prochain.

Les autres affiches des quarts

Le tirage a réservé plusieurs chocs :

Real Betis – Atlético de Madrid

Valence – Athletic Bilbao

Deportivo Alavés – Real Sociedad

À noter que la Real Sociedad, qui a battu le FC Barcelone en championnat (2-1) dimanche, se déplacera à Alavés pour tenter de poursuivre sa série.

Programme des quarts de finale

3, 4 et 5 février 2026

