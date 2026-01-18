La 20ᵉ journée de Liga propose une affiche séduisante ce dimanche 18 janvier 2026, avec la réception du FC Barcelone par la Real Sociedad au stade Anoeta (Reale Arena). Un rendez-vous très attendu entre une équipe basque ambitieuse et un Barça en pleine démonstration de force.

Le FC Barcelone en patron Leader du championnat avec 49 points, le FC Barcelone arrive à Saint-Sébastien avec une confiance maximale. Les Blaugrana restent sur cinq victoires consécutives, affichant une attaque efficace (10 buts marqués) et une défense presque imperméable (un seul but encaissé).

L’objectif des Catalans est clair : poursuivre leur série et conforter leur place en tête du classement.

Une Real Sociedad prête à défier le favori De son côté, la Real Sociedad occupe la 11ᵉ place avec 21 points. Sur ses cinq dernières rencontres, le club basque a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite, pour 7 buts inscrits et 6 concédés. Solide à domicile, la Real Sociedad espère créer la surprise face au leader. Un historique favorable au Barça

Les confrontations récentes penchent nettement en faveur du FC Barcelone. Sur les cinq derniers duels, les Catalans se sont imposés à quatre reprises, la Real Sociedad ne l’emportant qu’une seule fois, sans match nul. Une statistique qui renforce le statut de favori du Barça avant ce choc.

À quelle heure se joue Real Sociedad – FC Barcelone ?

👉 Le coup d’envoi sera donné le dimanche 18 janvier 2026 à 21h00.

Sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

👉 La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2, diffuseur officiel de la Liga.

Informations pratiques

Match : Real Sociedad – FC Barcelone

Compétition : Liga

Journée : 20

Date : Dimanche 18 janvier 2026

Heure : 21h00

Stade : Reale Arena (Anoeta)

Chaîne TV : beIN Sports 2