La Coupe d’Afrique des Nations 2025 touche à sa fin ce week-end au Maroc. Avant la grande finale, l’Égypte et le Nigeria s’affrontent ce samedi dans le match pour la troisième place, une affiche de prestige entre deux géants du football africain.

Battue de justesse par le Sénégal en demi-finale (0-1), l’Égypte de Mohamed Salah tentera de conclure la compétition sur une note positive. De son côté, le Nigeria reste marqué par son élimination cruelle face au pays hôte, le Maroc, à l’issue de la séance des tirs au but, alors que les Super Eagles étaient tout proches de la finale.

Même si cette rencontre dite « consolante » ne pourra effacer la déception des deux sélections, elle offre néanmoins un duel relevé entre deux équipes habituées aux sommets continentaux. L’enjeu : terminer la CAN 2025 sur le podium et sauver l’honneur après un parcours solide.

Où se joue Égypte – Nigeria ?

Ville : Casablanca

Stade : Stade Mohammed V

Capacité : 45 891 places

Date et horaire du match

Samedi 17 janvier 2026

Coup d’envoi : 17h00

Sur quelle chaîne suivre Égypte – Nigeria ?

Chaîne TV : beIN Sports 2.