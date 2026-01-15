City Cars, concessionnaire officiel de la marque Kia en Tunisie, a annoncé l’entrée dans une nouvelle phase de sa stratégie énergétique à travers le lancement officiel de la Kia EV3, entièrement électrique.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie organisée mardi 13 janvier 2026 au siège central de l’entreprise, en présence de nombreux représentants des médias.

Mobilité électrique en Tunisie : un tournant stratégique pour City Cars et Kia

À cette occasion, le directeur général de City Cars, Riadh Annabi, a souligné que l’introduction de la Kia EV3 sur le marché tunisien constitue une étape majeure et un tournant stratégique.

Il a rappelé que Kia avait auparavant lancé les modèles EV9 et EV6, positionnés sur le segment haut de gamme et destinés à une clientèle spécifique. Aujourd’hui, avec la EV3, la marque vise un public plus large afin de répondre aux attentes d’un plus grand nombre de Tunisiens.

Kia EV3 : rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre

« L’objectif est de faire de la voiture électrique une option accessible à une frange plus large de clients tunisiens, grâce à un prix compétitif et à une technologie avancée », a précisé Riadh Annabi.

Le responsable a également indiqué que la Kia EV3 sera proposée en Tunisie en quatre versions, avec différents niveaux d’équipements, à des prix compris entre 104 980 et 149 980 dinars.

Prix de la Kia EV3 en Tunisie : quatre versions disponibles

La commercialisation officielle du modèle débutera dès lundi prochain au sein de l’ensemble du réseau Kia Tunisie, composé de 22 points de vente répartis sur les différentes régions du pays.

Performances et autonomie de la Kia EV3

De son côté, le directeur commercial, Fares Hamdi, a déclaré à Webmanagercenter que la Kia EV3, SUV compact, se distingue par des performances techniques de premier plan sur le marché tunisien. Il a notamment mis en avant la capacité de sa batterie, pouvant atteindre 84 kW, offrant l’une des meilleures autonomies disponibles actuellement.

Kia EV3 : détails des versions, autonomies et capacités de batterie

Fares Hamdi a détaillé les différentes versions proposées :

EV3 Air (version de base) : 104 980 dinars – autonomie de 435 km, batterie de 58,3 kW.

: 104 980 dinars – autonomie de 435 km, batterie de 58,3 kW. EV3 Earth (version la plus performante) : 129 980 dinars – autonomie jusqu’à 605 km, batterie de 84 kW.

: 129 980 dinars – autonomie jusqu’à 605 km, batterie de 84 kW. EV3 Earth Plus : 139 980 dinars – autonomie de 563 km.

: 139 980 dinars – autonomie de 563 km. EV3 GT-Line (version haut de gamme) : 149 980 dinars – design sportif et batterie grande capacité.

Recharge rapide en Tunisie : City Cars installe cinq stations DC

Par ailleurs, City Cars a annoncé l’installation de cinq stations de recharge rapide (DC) dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Sfax et Gabès. Cette initiative vise à faciliter les déplacements entre les grandes villes et à renforcer la confiance des clients.