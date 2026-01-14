Dans une démarche stratégique visant à renforcer la mobilité durable en Tunisie, City Cars, distributeur officiel de Kia en Tunisie, a annoncé officiellement, mardi soir 13 janvier 2026, le lancement de la Kia EV3, un véhicule entièrement électrique.

Un design moderne et une conception orientée confort

La Kia EV3 combine technologies de pointe, grande autonomie et design audacieux. Elle se distingue par une silhouette extérieure moderne, des feux LED distinctifs et de grandes jantes. L’habitacle, spacieux et attractif, a été conçu pour offrir confort et praticité au quotidien.

Des aides à la conduite de dernière génération

Sur le plan technologique, la Kia EV3 est dotée du régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC), du système d’assistance à l’évitement de collision lors des manœuvres de recul (PCA-R), du système d’assistance anticollision frontale de deuxième génération (FCA 2), ainsi que de l’aide au stationnement intelligent à distance (RSPA).

Un équipement intérieur axé sur l’expérience utilisateur

Le véhicule embarque un affichage tête haute (HUD), une console centrale compacte avec table coulissante, un système audio haut de gamme — notamment des Harman Kardon — ainsi que des sièges confortables intégrant des fonctions de ventilation et de chauffage.

Performance électrique et autonomie étendue

La Kia EV3 est proposée avec différentes capacités de batterie, pouvant atteindre 81,4 kWh. Son autonomie maximale est annoncée à 605 km. Le moteur développe une puissance de 200 chevaux pour un couple de 283 Nm. Le véhicule est également compatible avec plusieurs solutions de recharge, aussi bien domestiques que publiques.

Une voiture pensée pour les besoins du conducteur tunisien

Compacte et élégante, la Kia EV3 répond aux exigences de la mobilité quotidienne en Tunisie. Elle sera commercialisée en quatre versions — Air, Earth, Earth Plus et GT Line — qui se distinguent par la capacité de batterie, l’autonomie et le niveau d’équipement.

Les versions et prix de la Kia EV3 en Tunisie