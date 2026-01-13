Le Tribunal administratif a lancé le premier numéro de son bulletin électronique trimestriel, intitulé « Al-Moujaz fi Moustajiddat al-Qadha al-Idari » (Synthèse des actualités en justice administrative) pour l’année 2026. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’institution pour favoriser la transparence, renforcer la communication institutionnelle et diffuser la culture juridique.

Disponible dès ce mois de janvier 2026, cette publication présente les activités nationales et internationales du Tribunal, dont sa présidence de l’Union arabe de la justice administrative pour la période 2026-2027. Elle propose également une sélection des arrêts et décisions jurisprudentielles les plus récents, accompagnée de statistiques et indicateurs sur le fonctionnement et la performance de l’institution.

Le numéro inaugural aborde des questions jurisprudentielles variées, notamment la compétence juridictionnelle et territoriale du tribunal administratif, la responsabilité de l’administration liée aux dommages causés par les installations publiques, les procédures de suspension des actes administratifs, les litiges fiscaux dans le secteur pharmaceutique, ainsi que les droits des personnes handicapées face aux services publics.

Par ailleurs, le bulletin met en avant les initiatives du Tribunal en matière de transformation numérique, d’amélioration de l’accueil du public et de simplification des démarches judiciaires.

Il évoque également l’organisation d’expositions documentaires retraçant l’histoire de la justice administrative tunisienne.

Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique du Tribunal, qui vise à positionner l’information juridique comme un outil central pour consolider l’État de droit, renforcer la coopération judiciaire arabe et relever les défis posés par l’intelligence artificielle et la numérisation croissante du secteur judiciaire.