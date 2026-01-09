Un atelier régional sur “Le développement des élevages familiaux intelligents comme action de résilience aux changements climatiques et à la migration des jeunes des zones rurales en Afrique” sera organisé du 12 au 16 janvier en cours par l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (IsDB), le Fonds Arabe d’Assistance Technique pour les Pays Africains (AFTAAC) et l’Institut National Agronomique de Tunis (INAT).

Organisé dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l’atelier vise à identifier des approches technologiques et organisationnelles innovantes pour adapter les petits élevages aux chocs climatiques et à créer des opportunités économiques viables pour les jeunes ruraux, afin de stabiliser les populations locales.

Face aux défis climatiques croissants et à la pression migratoire qui touche les zones rurales, les spécialistes de la production animale et les experts en élevage venus de huit pays (Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Libye, Mali, Mauritanie, Sénégal et Tunisie) échangeront sur les meilleures pratiques permettant de transformer l’élevage familial en un secteur moderne, résilient et attractif pour les jeunes.

L’ATCT œuvre depuis plus de 50 ans au partage des connaissances et du savoir-faire tunisien à travers la mise en œuvre de programmes de coopération pour le développement entre la Tunisie et ses partenaires, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe, lit-on dans un communiqué de l’agence.