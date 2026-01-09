L’école doctorale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’obtention de bourses de recherche destinées aux étudiants tunisiens inscrits en doctorat dans l’une des disciplines des sciences humaines et sociales et qui souhaitent poursuivre leurs études à l’Institut Saint-Antoine (St Antony’s College) de l’Université d’Oxford.

La faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis a indiqué dans un communiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale tuniso-britannique dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et dans le prolongement de la déclaration d’intention relative à la création du programme Hazem Ben Gacem pour la coopération entre la Tunisie et l’université britannique d’Oxford.

Cette bourse de recherche d’une durée de 10 semaines couvre notamment les frais de visa et de voyage entre Tunis et Oxford, les frais d’inscription et de subsistance, ainsi que l’hébergement gratuit avec les étudiants de l’Institut Saint-Antoine.

La date limite pour le dépôt des candidatures par courrier électronique est fixée au 16 février 2026 à l’adresse suivante : tunisia-oxford@sant.ox.ac.uk.