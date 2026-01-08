Les travaux de levés topographiques liés à la réhabilitation de la centrale de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne de Sidi Daoud, dans la délégation d’El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), ont démarré au début de la semaine en cours.

Cette opération contribuera à l’augmentation de la capacité de production de la centrale, qui passera de 10,5 mégawatts à une capacité comprise entre 29 et 33 MW, a indiqué une source responsable à l’Agence TAP.

Ce projet, financé par un prêt de la Banque allemande de développement (Kfw), pour un coût de 100 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de diversification des sources d’énergie et d’intégration des énergies renouvelables, a souligné la même source à l’Agence TAP.

Il prévoit le remplacement de 32 anciennes éoliennes par 7 nouvelles turbines de grande capacité, ainsi que la modernisation des infrastructures de transport de l’énergie afin d’améliorer les performances.

La même source a souligné l’importance de la rénovation de la centrale de Sidi Daoud, mise en service en 2000 et arrêtée en 2024, l’un des premiers projets d’énergies renouvelables en Tunisie.

Les éoliennes ayant atteint la fin de leur durée de vie, leurs pièces de rechange ne sont plus disponibles, les équipements datant de plus de 20 ans.

Elle a indiqué que la réhabilitation, dont les travaux dureront 20 mois, donnera un nouvel élan à la centrale, doublera sa capacité de production et renforcera la transition énergétique.

En 2022, un accord tuniso-allemand a été signé pour utiliser l’énergie éolienne de la centrale dans la production d’hydrogène vert via le dessalement de l’eau de mer.

Ces projets s’inscrivent dans la transition énergétique en Tunisie, favorisant les énergies renouvelables, le développement durable et l’économie verte dans la région.