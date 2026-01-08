“Villes aimées, villes rêvées” est le thème d’un atelier d’écriture créative qui se tiendra le samedi 10 janvier 2026 à la Médiathèque Gisèle Halimi de l’Institut français de Sousse. Pensé comme un espace de partage et d’exploration, cet atelier invite les participants à une réflexion intime autour de la ville, celle qu’ils habitent au quotidien, celle qu’ils aiment, qu’ils idéalisent ou, parfois, qu’ils cherchent à fuir.

A travers une série d’exercices créatifs, sensoriels et d’écriture orientée, les participants seront amenés à interroger leur rapport personnel aux espaces urbains et à la manière dont ces derniers façonnent les émotions, éveillent les souvenirs et nourrissent les imaginaires. La ville devient alors matière à récit, paysage intérieur autant que décor vivant, où se croisent expériences individuelles et résonances collectives.

Cet atelier leur offrira ainsi l’occasion de mettre en mots, et parfois en images, ce que la ville inspire et révèle, transformant les fragments du quotidien et les expériences personnelles en récits singuliers, porteurs de sens et de sensibilité.