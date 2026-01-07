La zone irriguée “Tabarguit”, située dans la délégation de Sidi Makhlouf (gouvernorat de Médenine), a été équipée d’un système d’énergie solaire pour un coût de 113 mille dinars, dont 63 mille dinars à la charge de l’État.

Ce projet a pour objectif d’aider les 42 agriculteurs de la zone à améliorer leurs revenus et à réduire les coûts de production, a indiqué à l’Agence TAP le délégué de Sidi Makhlouf, Fethi Boudour.

Selon le président de la zone irriguée “Tabarguit”, Mustapha Hajjej, cette zone s’étend sur 90 hectares, dont 60 hectares en irrigué, et comprend des oliveraies, des arbres fruitiers ainsi que des cultures sous serres.

Il a ajouté que le recours à l’énergie solaire, en remplacement de la consommation de l’électricité, vise à alléger les coûts de production, ce qui permet aux agriculteurs d’avoir un revenu supplémentaire et de diversifier leurs cultures, notamment par l’introduction de primeurs, de cucurbitacées et de légumes, tout en renforçant les plantations d’oliviers.