L’Institut français de Tunisie a annonce mardi l’ouverture de la première session du programme d’aide à la publication pour l’année 2026.

Ce programme, intitulé « Programme d’aide à la publication » Abdelwahab Meddeb, a pour objectif de soutenir des projets éditoriaux innovants dans des domaines variés tels que la littérature contemporaine, la littérature jeunesse et la bande dessinée. L’initiative vise à toucher un large public tout en favorisant l’émergence de nouvelles voix littéraires et le développement du secteur éditorial tunisien.

Une attention particulière sera portée aux projets de traduction entre le français et l’arabe, en priorité dans le domaine de la fiction contemporaine et des débats d’idées. Le programme ambitionne de renforcer les échanges culturels entre les espaces francophones et arabophones, en soutenant les initiatives qui favorisent le rapprochement entre ces deux mondes.

Le programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb propose une assistance sous différentes formes. L’aide à la publication permet de prendre en charge une partie des frais de fabrication et/ou de communication des ouvrages. Par ailleurs, une aide à la traduction et à la cession de droits est également prévue, afin de faciliter la diffusion internationale des ouvrages traduits, que ce soit du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français.

Pour être éligibles, les projets doivent répondre à plusieurs critères. Ils doivent concerner des ouvrages littéraires, à l’exclusion des manuels scolaires, ouvrages techniques, guides ou livres pratiques. De plus, les projets ne doivent pas avoir été précédemment soumis à l’Institut français de Tunisie et ne doivent pas avoir été publiés avant leur soumission au programme.

Dans le cas des projets de traduction, il est impératif que la traduction soit directe, soit du français vers l’arabe, soit de l’arabe vers le français, sans passer par une langue intermédiaire. Les projets doivent également faire l’objet d’une publication à compte d’éditeur et non à compte d’auteur. De plus, un contrat de publication ou de traduction doit être signé en bonne et due forme.

Chaque éditeur peut soumettre un maximum de deux projets par session. Les projets de réédition doivent être accompagnés d’un appareil critique inédit.

Le programme se déroulera en deux sessions par an. La première session commence le 30 décembre 2025, avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au 28 février 2026. L’examen des dossiers aura lieu le 18 mars 2026, et les résultats seront proclamés le 31 mars 2026.

La deuxième session débutera le 29 juin 2026, avec une date limite de dépôt des dossiers le 31 août 2026. L’examen des dossiers aura lieu le 18 septembre 2026, et les résultats seront proclamés le 30 septembre 2026.

Les éditeurs intéressés doivent soumettre leurs dossiers par courriel à l’adresse suivante : ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com.

Les dossiers doivent être accompagnés du formulaire de candidature dûment rempli, ainsi que des pièces justificatives demandées. Les informations détaillées et le formulaire en ligne sont disponibles sur le site officiel de l’Institut français de Tunisie.

Ce programme vise à dynamiser l’édition tunisienne et à encourager les échanges culturels entre la Tunisie et les espaces francophones. Il représente une occasion unique pour les éditeurs et les auteurs de bénéficier d’un soutien concret pour la publication et la traduction de leurs ouvrages.