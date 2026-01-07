Les projets de réhabilitation des groupements d’habitat inscrits dans le cadre du Programme de développement intégré (PDI) au gouvernorat de Zaghouan avancent à un rythme soutenu, avec des taux d’exécution variables dont la moyenne atteint 60%.

Ces projets portent notamment sur le revêtement des routes, l’aménagement des trottoirs, le raccordement de certains logements aux réseaux d’assainissement ainsi que l’installation de poteaux et de plateaux d’éclairage public, a indiqué le coordinateur régional du programme, Atef Belakhdhar.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que les travaux concernent cinq projets de réhabilitation, à savoir Jabbes à El Fahs, Bouslim à Zaghouan, Aïn El Batria et Oued El Kenz à Zriba dans le cadre de la troisième tranche du programme, ainsi que le groupement d’habitat Sidi Neji à Nadhour, avec un coût global de réalisation dépassant les 9 millions de dinars.

Selon le coordinateur régional, le projet de Jabbes est intégralement achevé, tandis que le taux d’avancement atteint 95% à Bouslim, 30% à Aïn El Batria, 60% à Oued El Kenz et 40% à Sidi Neji.

Il a ajouté que le programme a mobilisé, dans ses premier et troisième tranches, une enveloppe globale estimée à près de 60 MD, à raison de 10 MD par délégation, pour la réalisation de différentes composantes dans plusieurs zones du gouvernorat.