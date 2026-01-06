Dans le cadre du suivi des derniers préparatifs pour la mise en place du programme annuel du Théâtre de l’Opéra de Tunis et de la programmation du mois sacré de Ramadan, la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi a souligné, hier lundi lors d’une une séance de travail, l’importance de la concertation entre les différents intervenants afin d’élaborer une stratégie de travail efficace pour le Théâtre de l’Opéra, visant à soutenir ses efforts pour promouvoir la musique tunisienne, explorer d’autres univers musicaux et garantir le rayonnement international de cette institution et de ses diverses activités, lesquelles reflètent les potentialités artistiques et musicales de notre pays et la capacité de nos créateurs à se distinguer.

La séance qui s’est déroulée en présence du directeur général du Théâtre de l’opéra, des chefs de la troupe nationale et de l’orchestre symphonique, ainsi que de plusieurs cadres du ministère, a permis d’examiner un ensemble de propositions visant à soutenir et à développer les programmes du Théâtre de l’Opéra de Tunis, tant sur le plan technique qu’artistique, et à renforcer ses compétences pour améliorer la qualité des différentes offres artistiques.