Le Théâtre des Régions, à la Cité de la Culture Chedly Klibi, accueillera le 24 janvier 2026 à partir de 19H00 un concert intitulé “Le Monde Chante Football”, porté par l’Orchestre Philharmonique et la Chorale Les Solistes, sous la direction du maestro Achref Bettibi aux côtés de Haithem Guediri, chef de chœur. Cette soirée musicale propose une rencontre originale entre le répertoire symphonique et l’univers fédérateur du football, célébré à travers des œuvres devenues emblématiques.

Pensée comme une expérience musicale immersive, la soirée fera dialoguer de grands chefs-d’œuvre du répertoire classique et des chansons mythiques associées aux grandes émotions sportives. De “O Fortuna” à “Nessun Dorma”, de “We Are the Champions” à “Waka Waka”, le programme explore la puissance expressive de la musique lorsqu’elle accompagne les moments de ferveur collective.

Le concert mettra en lumière les voix solistes de Lilia Ben Chikha et Isra Ben Sliman, sopranos, ainsi que celle du ténor Haithem Guediri. Les œuvres seront revisitées à travers des orchestrations symphoniques modernes signées par le violoniste-compositeur-arrangeur et chef d’orchestre Racem Dammak, offrant une relecture contemporaine et dynamique de ces partitions connues du grand public, et mettant en avant la ferveur du sport en version symphonique.