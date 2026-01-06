Les opérations de cueillette des olives dans le gouvernorat de Gabès ont atteint un taux d’avancement de 56%, ce qui a permis de récolter jusqu’à présent des quantités d’olives de l’ordre de 41800 tonnes, a indiqué à l’Agence TAP une source au commissariat régional au développement agricole.

Le prix du kilogramme d’olives dans la région varie entre 1200 et 2100 millimes alors que celui de vente du litre d’huile d’olive oscille entre 10 et 14 dinars.

Cette année, la production des olives au gouvernorat de Gabès est estimée à 75 mille tonnes, dont 63 mille tonnes en irrigué et 12 mille tonnes en pluvial.

Selon les estimations des services agricoles, la production devrait atteindre 100 mille tonnes dans les prochaines années surtout que la région compte 37 huileries, des oliveraies s’étendant sur 70 mille hectares et qui totalisent près de 3,7 millions d’oliviers.