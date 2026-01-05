L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé lundi l’organisation d’ateliers de formation destinés aux personnes souhaitant trouver un emploi à l’étranger, les 13 et 27 janvier et le 4 février 2026.

Dans un communiqué, l’ATCT a précisé que ces ateliers, organisés en présentiel et à distance, permettront aux personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger de se former à l’inscription sur le site de l’agence et à la rédaction d’un CV professionnel, ce qui augmentera leurs chances d’obtenir un emploi à l’étranger par l’intermédiaire de l’ATCT.

Elle a précisé qu’en raison du nombre limité de places, la sélection se fera selon l’ordre d’arrivée des candidatures électroniques, et que les participants acceptés seraient contactés pour l’atelier présentiel ou à distance.

L’agence a invité les personnes souhaitant participer à confirmer leur présence en remplissant le formulaire d’inscription et en l’envoyant au moins une semaine avant la date du cours, précisant que d’autres sessions de formation seront organisées ultérieurement et annoncées sur le site web de l’agence.

Les données statistiques pour l’année 2024 montrent que le nombre de personnes recrutées dans le cadre de la coopération technique s’élève à 3 650.