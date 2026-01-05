La deuxième édition du colloque international et interdisciplinaire PATR’INNOV 2026 se tiendra du 14 au 16 avril 2026 à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM) de Gabès, sous le thème « Technologies immersives et durabilité : repenser le patrimoine par l’art, le design, l’architecture et la musique ».

Organisé conjointement par le laboratoire Art, Musique, Patrimoine, Environnement et Société (AMPES) de l’Université de Gabès et le laboratoire Gouvernance, Ambiance et Développement des villes (UMRAN) de l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (Université de Carthage), cet événement vise à explorer les synergies entre innovation numérique et préservation patrimoniale à l’ère de la Réalité Étendue (XR), de l’Intelligence Artificielle (IA), des jumeaux numériques, des métavers et des serious games.

Annoncé sur la page Facebook du Réseau national universitaire (RNU), le colloque s’articule autour de cinq axes thématiques interconnectés : expériences sensorielles immersives, innovation patrimoniale via les jumeaux numériques, tourisme culturel participatif dans les métavers, convergence XR/IA en architecture, et transformation des musées en espaces immersifs centrés sur le visiteur.

PATR’INNOV 2026 réunira chercheurs, artistes, architectes, designers, musiciens, professionnels du patrimoine et acteurs des industries culturelles et créatives, afin de co-créer une vision commune d’un patrimoine vivant, partagé et durable, où réel et virtuel convergent au service d’une médiation culturelle inclusive et responsable.

La rencontre s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine tunisien et méditerranéen, tout en intégrant des perspectives mondiales, notamment africaines, à l’image d’initiatives telles qu’Africa Metaverse.