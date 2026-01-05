L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) organise, les 27 et 28 avril 2026 à Rabat (Maroc), un colloque international consacré au rôle de l’industrie de l’édition dans le renforcement de la conscience sociétale et de la sécurité intellectuelle dans le monde arabe et islamique.

Intitulée « Édition et sécurité : rôle de l’industrie de l’édition dans le renforcement de la conscience sociétale et de la sécurité intellectuelle », cette rencontre se tiendra au siège de l’ICESCO, sous l’égide de son Centre de traduction et d’édition, en partenariat avec l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.

Le colloque intervient dans un contexte marqué par la montée des discours extrémistes, de la désinformation et des contenus haineux, diffusés notamment à travers les médias numériques. Il vise à réexaminer le rôle de l’édition, traditionnelle et numérique, dans la formation de l’opinion publique et la protection de la sécurité culturelle et cognitive.

S’inscrivant dans les objectifs de la Ligue des États arabes en matière de coordination culturelle et intellectuelle, ainsi que dans les principes de la Charte de l’ICESCO relatifs à la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de modération, l’événement entend contribuer à l’élaboration de politiques éditoriales responsables. Il s’aligne également sur les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030, notamment ceux liés à l’éducation de qualité et à la paix.

Les travaux porteront notamment sur la lutte contre les discours de haine et l’extrémisme, la prévention de la désinformation, les enjeux de l’édition numérique et de la sécurité de l’information, le rôle des bibliothèques dans la sécurité cognitive, ainsi que les cadres juridiques et institutionnels d’une édition responsable.

Destiné aux décideurs publics, chercheurs, professionnels de l’édition, responsables des bibliothèques, représentants des institutions sécuritaires et académiques, le colloque se déroulera en format hybride, avec interprétation simultanée en arabe, français et anglais.

Parmi les résultats attendus figurent l’adoption de recommandations opérationnelles, le lancement d’un projet de guides pour une édition responsable dans les institutions arabes, la publication des actes du colloque et l’élaboration d’une feuille de route régionale en matière de sécurité intellectuelle et éditoriale.