La capitale sud-africaine accueillera, du 11 au 13 février 2026, la Conférence internationale sur la gouvernance des plateformes numériques, un rendez-vous culturel et intellectuel majeur consacré aux enjeux contemporains de l’espace numérique mondial.

Organisée à l’Université de Pretoria, cette deuxième édition s’inscrit dans la continuité de l’initiative « Pour un Internet de confiance » portée par l’UNESCO. Elle est coorganisée par le Forum sud-africain des régulateurs de l’information, de la communication, des technologies et des médias, et Social Media 4 Peace South Africa (SM4PSA), avec le soutien notamment de l’UNESCO, du Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), du Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC), du Réseau de connaissances I4T et de l’Union européenne.

La conférence réunira des régulateurs, des représentants gouvernementaux, des plateformes numériques, des autorités électorales, des acteurs de la société civile, des universitaires ainsi que des organisations internationales et régionales, venus de toutes les régions du monde. Les échanges porteront sur des modèles de gouvernance des plateformes fondés sur les droits humains, la liberté d’expression et une approche multipartite, ainsi que sur l’évaluation des progrès réalisés dans l’application des Principes de l’UNESCO pour la gouvernance des plateformes numériques.

Des sessions plénières publiques, des ateliers techniques et des événements parallèles ponctueront les travaux, offrant un espace de dialogue sur l’intégrité de l’information en ligne, la résilience des écosystèmes numériques en période de crise et les défis liés aux mutations technologiques, notamment pour les jeunes publics.

La rencontre marquera également la deuxième réunion annuelle du Forum mondial des réseaux, lancé en 2024 à Dubrovnik, et s’inscrit dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2024-2026. Elle ambitionne de contribuer aux objectifs du Pacte numérique mondial des Nations unies.

La conférence se conclura par l’adoption de la « Déclaration de Pretoria », un texte collectif orienté vers l’action, destiné à formaliser des engagements concrets et à renforcer la coopération internationale face aux défis persistants et émergents de la gouvernance des plateformes numériques.