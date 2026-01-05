L’Office de développement du Nord-Ouest, en collaboration avec l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime (URAP) de Béja, organisera mercredi 7 janvier 2026, une journée d’information sur l’agriculture intelligente et durable.

Cet événement vise à mettre en lumière les dernières tendances scientifiques et technologiques dans le secteur agricole et leur rôle dans la réalisation d’une agriculture efficace, intelligente et durable, capable de faire face aux changements climatiques et de garantir la sécurité alimentaire.

À travers cette rencontre, les organisateurs cherchent à promouvoir l’innovation dans le secteur agricole, à soutenir les agriculteurs et les professionnels avec des connaissances scientifiques modernes, et à encourager l’investissement dans une agriculture intelligente et durable.

Plusieurs thèmes liés à ces questions seront abordés, dont les technologies nucléaires dans le domaine agricole, l’amélioration de la productivité et de la qualité des cultures, et l’optimisation de l’utilisation de l’eau et des engrais.