La nouvelle édition du Salon national des services immobiliers et du financement bancaire, connu sous le nom de “Baity Expo” se tiendra les 15, 16 et 17 janvier 2026 au Palais des congrès, à Tunis.

Cet événement constitue un rendez-vous majeur réunissant les principales institutions actives dans les secteurs de la promotion immobilière et des services financiers, dans le but de faciliter l’accès au logement et de promouvoir l’investissement immobilier.

La nouvelle édition du salon devrait offrir une plateforme permettant aux visiteurs de découvrir les derniers projets immobiliers résidentiels et commerciaux proposés par les entreprises publiques et privées, ainsi que de s’informer sur les différentes solutions de financement, les facilités bancaires et les crédits logement offerts par les institutions financières participantes.

Le salon sera, également, une occasion d’obtenir des consultations directes auprès de professionnels et d’experts concernant les procédures administratives et juridiques liées à l’investissement dans le logement.

Des conférences et tables rondes seront organisées en marge du salon, pour aborder les évolutions du secteur ainsi que les programmes gouvernementaux relatifs au logement social et au programme du premier logement.

L’organisation de ce salon s’inscrit dans le cadre des efforts visant à dynamiser le marché immobilier et à instaurer un espace de communication directe entre les promoteurs immobiliers et les citoyens désireux acquérir un logement.