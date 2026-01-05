Le taux d’avancement de la saison des semis pour les grandes cultures au gouvernorat du Kef a atteint, jusqu’à présent, près de 90%, soit l’ensemencement de 180 mille hectares sur un total de 200 mille ha programmés pour cette saison.

Ces superficies sont réparties sur 124 mille hectares d’orge, 67 mille ha de blé dur et 10 mille ha de blé tendre, selon le membre de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap) du Kef, Abdelkrim Hidri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Hidri a indiqué que les opérations de semis ont accusé un léger retard en raison du manque de précipitations et de quantités suffisantes en semences et en engrais pendant le démarrage de la campagne.

Il a ajouté que la région a bénéficié, cette année, d’environ 35 mille quintaux de semences sélectionnées de blé dur, un volume qu’il a qualifié d’important pour la région.

La même source a, en outre, réitéré l’appel à assurer l’approvisionnement continu des agriculteurs en engrais, notamment l’ammonitrate, indispensable aux grandes cultures et dont l’épandage est prévu d’habitude au cours du mois de janvier.