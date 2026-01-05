Une enveloppe budgétaire globale de 77,541 millions de dinars (MD) a été allouée au Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) en 2025, a fait savoir samedi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), dans son Bilan 2025.

Le CEPEX a précisé que les interventions du FOPRODEX au titre de l’année 2025 s’inscrivent dans le cadre des efforts de renforcement de la compétitivité des produits tunisiens sur les marchés extérieurs, à travers un ensemble de mécanismes comprenant le soutien au transport, l’appui direct, les opérations publicitaires et promotionnelles, ainsi que le soutien institutionnel.

Cette enveloppe a été principalement destinée au soutien des coûts de transport à raison de 53,4 MD, consacrés notamment au transport des produits des industries agroalimentaires. Un montant de 5 MD a également été affecté au programme national pilote de facilitation de l’exportation via le réseau postal « Easy Export», lancé en octobre 2025 conformément à un nouveau guide de procédures établi entre le Centre de promotion des exportations et l’Office national des postes.

Les interventions ont aussi inclus un appui direct en faveur de certains produits, tels que les dattes, les agrumes et la sardine, ainsi que le soutien financier aux opérations publicitaires et promotionnelles. Elles ont par ailleurs porté sur l’appui aux ambassades tunisiennes à l’étranger dans leurs activités promotionnelles, en plus du soutien accordé aux chambres de commerce et d’industrie.

S’agissant du traitement des dossiers de décaissement des subventions, plus de 2 000 dossiers ont été traités jusqu’au mois de décembre 2025, confirmant la poursuite de la dynamique des interventions du Fonds au profit des entreprises exportatrices.

Les nouvelles mesures du Fonds de promotion des exportations ont intégré la mise en œuvre des décisions du Conseil ministériel restreint tenu le 7 mars 2025, relatives à l’augmentation du taux de prise en charge du transport aérien de 50 % à 70 % au profit des exportations d’huile d’olive conditionnée vers toutes les destinations, ainsi qu’à la hausse du taux de soutien au transport maritime et multimodal de 33 % à 50 % pour l’huile d’olive (conventionnelle et biologique), en vrac et conditionnée, à l’exception de certains marchés.

L’année 2025 a également été marquée par l’achèvement de la mise en œuvre du système « E-FOPRODEX », une plateforme numérique dédiée au traitement des demandes de subventions présentées par les exportateurs, permettant le dépôt et le traitement des dossiers de remboursement des subventions liées au transport, au soutien direct et aux opérations publicitaires. L’adoption de cette plateforme vise à accélérer le traitement des dossiers de décaissement des subventions et à simplifier les procédures de dépôt des demandes.

À l’issue d’une phase pilote d’une durée de trois mois, l’entrée en vigueur des nouvelles procédures via l’application « E-FOPRODEX » est prévue pour le mois de janvier 2026.