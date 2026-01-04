À l’issue de la phase de groupes, toutes les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sont désormais connues. Parmi les rencontres les plus attendues figure le choc entre l’Afrique du Sud et le Cameroun, deux sélections historiques du football africain.

Un duel entre deux deuxièmes de groupe

Deuxième du groupe F, le Cameroun croisera la route de l’Afrique du Sud, également deuxième de son groupe (groupe B). Cette confrontation promet un duel intense entre deux équipes aux ambitions affirmées dans cette phase à élimination directe.

Déjà qualifiés avant leur dernier match, les Lions Indomptables ont confirmé leur solidité en s’imposant 2-1 face au Mozambique le mercredi 31 décembre. Avec 7 points, la sélection dirigée par David Pagou termine deuxième de son groupe, frôlant la première place, finalement obtenue par la Côte d’Ivoire après sa victoire contre le Gabon.

Quand et où se jouera Afrique du Sud – Cameroun ?

Compétition : CAN 2025 – Huitième de finale

Match : Afrique du Sud – Cameroun

Date : dimanche 4 janvier 2026

Coup d’envoi : 20h00

Ville : Rabat

Stade : Stade Prince Moulay Abdellah

Sur quelle chaine TV le match Afrique du Sud vs Cameroun ?

Afrique du Sud – Cameroun est retransmis à la TV française par beIN SPORTS 1.