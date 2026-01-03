Mali et Tunisie s’affrontent ce vendredi 3 janvier 2026 en huitième de finale de la CAN. À quelques heures du coup d’envoi, les tendances des pronostics dessinent un match très équilibré, sans favori net.

Le vendredi 3 janvier 2026, le Mali retrouve la Tunisie en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le match se joue à 20h00 au Stade Mohammed V. À l’approche du coup d’envoi, les tendances des pronostics confirment une affiche particulièrement indécise.

Un équilibre marqué dans les projections

Les analyses publiées par plusieurs plateformes spécialisées convergent vers le même constat. Aucune des deux sélections ne se détache nettement. Les probabilités estimées placent le match nul comme scénario légèrement dominant, devant une victoire du Mali ou de la Tunisie, dans un mouchoir de poche.

Pourquoi le Mali n’est pas favori clair

Le Mali arrive avec une dynamique plus régulière sur ses dernières sorties. Son pressing haut et sa densité au milieu inspirent confiance aux modèles statistiques. Toutefois, son manque d’efficacité dans certains matchs serrés limite son statut de favori. Les tendances le placent souvent juste derrière le nul en probabilité de résultat.

La Tunisie pénalisée par son irrégularité

La Tunisie conserve une forte expérience des matchs à élimination directe. Cet élément pèse dans certaines projections. En revanche, son parcours récent plus heurté et un rendement offensif irrégulier freinent les prévisions en sa faveur. Les tendances la positionnent à un niveau proche du Mali, sans avantage net.

L’historique renforce l’incertitude

Les cinq derniers face-à-face entre les deux équipes affichent un bilan serré. Peu de buts, plusieurs matchs nuls et des écarts minimes au score. Cet historique alimente les projections prudentes et renforce la probabilité d’un match fermé, possiblement décidé après le temps réglementaire.

Ce que disent globalement les tendances

Aucune équipe ne dépasse clairement l’autre dans les projections.

Le nul ressort légèrement en tête dans plusieurs modèles.

Les scénarios à faible écart dominent les analyses.

Le contexte à élimination directe accentue l’équilibre.

Informations pratiques

Match : Mali – Tunisie

: Mali – Tunisie Compétition : CAN, huitième de finale

: CAN, huitième de finale Date : vendredi 3 janvier 2026

: vendredi 3 janvier 2026 Heure : 20h00

: 20h00 Lieu : Stade Mohammed V, Casablanca

