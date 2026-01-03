Le vendredi 3 janvier 2026, le Mali affronte la Tunisie en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le coup d’envoi est programmé à 20h00, au Stade Mohammed V, à Casablanca. Une affiche à élimination directe très attendue.

À quelle heure se joue Mali – Tunisie ?

Le match débute à 20h00 heure locale ce vendredi 3 janvier 2026. En Afrique de l’Ouest, la rencontre est également diffusée à 20h00 GMT. Les équipes entreront sur la pelouse une dizaine de minutes avant le coup d’envoi officiel.

Sur quelle chaîne TV regarder Mali – Tunisie ?

La rencontre sera retransmise en direct sur plusieurs diffuseurs officiels de la CAN.

beIN Sports : diffusion intégrale et commentée

ORTM : diffusion au Mali

Wataniya 1 : diffusion en Tunisie

Les chaînes exactes peuvent varier selon les territoires.

Où regarder le match en streaming ?

Le match sera accessible en streaming légal via les plateformes numériques des diffuseurs officiels. Les abonnés beIN Sports Connect pourront suivre la rencontre sur mobile, tablette ou ordinateur. Les télévisions nationales proposent également un accès numérique selon les zones géographiques.

Un contexte qui renforce l’intérêt télé

Ce huitième oppose deux sélections au parcours contrasté. Le Mali arrive avec une dynamique plus stable. La Tunisie avance sous pression après un premier tour irrégulier. Les statistiques récentes montrent un face-à-face équilibré, avec 1 victoire malienne, 2 nuls et 2 succès tunisiens sur les cinq derniers duels. Un scénario fermé est attendu, ce qui renforce l’attention portée à chaque détail du direct.

Informations pratiques – rappel diffusion

Match : Mali – Tunisie

: Mali – Tunisie Compétition : CAN, huitième de finale

: CAN, huitième de finale Date : vendredi 3 janvier 2026

: vendredi 3 janvier 2026 Heure : 20h00

: 20h00 Stade : Mohammed V, Casablanca

: Mohammed V, Casablanca TV : beIN Sports, ORTM, Wataniya 1

: beIN Sports, ORTM, Wataniya 1 Streaming : plateformes officielles des diffuseurs

👉 À consulter aussi : Calendrier complet de la CAN | Résultats précédents