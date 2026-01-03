Tunis, 3 janvier – Le ciel est aujourd’hui partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays. Aucune perturbation majeure n’est signalée pour cette journée.

Vent soutenu près des côtes est

Le vent souffle du secteur sud-ouest. Il est relativement fort près des côtes est et sur les hauteurs. Dans le reste des régions, il reste faible à modéré, sans impact notable sur les conditions générales.

Mer agitée à très agitée sur plusieurs façades

La mer est peu agitée au nord. En revanche, elle est annoncée agitée à très agitée sur le reste des côtes, notamment à l’est, appelant à la prudence pour les activités maritimes.

Légère hausse des températures

Les températures enregistrent une légère hausse. Les maximales se situent généralement entre 19 et 24 degrés. Sur les hauteurs, elles atteignent environ 15 degrés.