L’agence de voyages japonaise Hankyu Travel lancera dès février 2026 une série de circuits touristiques exceptionnels en Tunisie, d’une durée de 8 à 11 jours. Ces séjours permettront aux voyageurs nippons de découvrir l’ensemble du patrimoine culturel, historique et naturel tunisien.

Selon les canaux de communication de l’ambassade de Tunisie à Tokyo, les itinéraires, variés, couvriront les principaux sites du pays : Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd, Kairouan, le théâtre romain d’El Jem, les régions du Sud avec le désert et ses oasis, Matmata, Djerba et Sousse.

Plusieurs départs sont programmés entre février et mai 2026, offrant une flexibilité aux voyageurs. Les dates retenues sont les 10, 16 et 24 février, le 31 mars, les 14 et 30 avril, ainsi que le 12 mai.

Cette initiative de l’opérateur japonais témoigne de l’attrait continu de la destination Tunisie sur le marché international et devrait contribuer à renforcer la fréquentation touristique en 2026.