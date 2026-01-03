Le Mali et la Tunisie se retrouvent ce samedi 3 janvier 2026 à 19h00 GMT pour un huitième de finale très attendu de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une affiche qui ravive une rivalité bien connue du football africain, marquée par des confrontations souvent serrées et disputées.

Parcours des deux sélections en phase de groupes

Les Aigles du Mali ont terminé deuxièmes du groupe A, derrière le Maroc, sans parvenir à décrocher la moindre victoire. Les Maliens ont concédé trois matchs nuls successifs face à la Zambie (1-1), au Maroc (1-1) et aux Comores (0-0).

De son côté, la Tunisie s’est également classée deuxième du groupe C, derrière le Nigéria, avec un total de 4 points issus d’une victoire, un nul et une défaite. Les Aigles de Carthage ont assuré l’essentiel pour accéder à la phase à élimination directe.

Mali – Tunisie : des confrontations équilibrées

Les deux sélections se sont affrontées à 13 reprises dans l’histoire. L’avantage penche légèrement en faveur de la Tunisie, qui compte 6 victoires, contre 4 succès maliens et 3 matchs nuls.

Historique des matchs Mali – Tunisie

CAN – 26 mars 1994 : Tunisie – Mali (0-2)

Match amical – 5 juillet 1997 : Tunisie – Mali (1-0)

Match amical – 4 février 1998 : Mali – Tunisie (0-1)

Match amical – 28 avril 2004 : Tunisie – Mali (1-0)

Match amical – 16 août 2006 : Mali – Tunisie (1-0)

Match amical – 10 août 2011 : Tunisie – Mali (4-2)

CHAN – 31 janvier 2016 : Tunisie – Mali (1-2)

CAN – 28 juin 2019 : Tunisie – Mali (1-1)

Match amical – 15 juin 2021 : Tunisie – Mali (1-0)

CAN – 12 janvier 2022 : Tunisie – Mali (0-1)

Élim. Coupe du monde – 25 mars 2022 : Mali – Tunisie (0-1)

Élim. Coupe du monde – 29 mars 2022 : Tunisie – Mali (0-0)

CAN – 20 janvier 2024 : Tunisie – Mali (1-1).