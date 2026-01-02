Le taux dâ€™occupation dans les unitÃ©s hÃ´teliÃ¨res au gouvernorat de KÃ©bili, durant les fÃªtes de fin dâ€™annÃ©e, a atteint 86%, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP, le commissaire rÃ©gional au tourisme, Yasser Souf.

Par ailleurs, la rÃ©gion a enregistrÃ© lâ€™arrivÃ©e de 1980 touristesÂ dont la majoritÃ© des FranÃ§ais et des Italiens, durant la nuit du rÃ©veillon, a-t-il ajoutÃ©.

Entre le 1er janvier et le 10 dÃ©cembre 2025, quelque 175908 touristes ont visitÃ© la rÃ©gion contre 171402 en 2024, soit une augmentation de 1,02%, alors que le nombre de nuitÃ©es enregistrÃ©es a atteint 192945.

Environ 2567 excursions dans le dÃ©sert de la rÃ©gion ont Ã©tÃ© effectuÃ©es, du 1er janvier au 22 dÃ©cembre, selon des donnÃ©es fournies par le commissariat rÃ©gional au tourisme.