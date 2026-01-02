Le nombre de prêts saisonniers destinés au financement de la campagne de semis des grandes cultures ainsi que la saison de récolte et de transformation des olives dans le gouvernorat de Zaghouan a atteint, à la fin de l’année en cours, 164 prêts pour une enveloppe globale dépassant 1,8 million de dinars.

Le directeur régional de la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank) à Zaghouan, Nizar Thlithi a indiqué, à l’Agence TAP, que la commission régionale d’octroi des prêts saisonniers a accordé, à l’issue de quatre réunions tenues à cet effet depuis le mois de septembre dernier, 164 prêts.

Il a précisé que ces prêts se répartissent entre 55 prêts accordés aux producteurs des grandes cultures pour le financement de la campagne de semis, pour une valeur de 821,6 mille dinars, et 109 crédits d’un montant total de 1,011 million de dinars destinés au financement de la campagne de récolte et de transformation des olives. Ces financements, octroyés par la BTS Bank, visent à aider les agriculteurs à réussir leurs activités.