Le potentiel d’exportation inexploité de la Tunisie vers l’Union européenne est estimé à 20 milliards de dinars par an, a déclaré, mércredi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Abid, qui intervenait à plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), consacrée à l’examen de plusieurs projets de loi, Abid a rappelé que l’Union européenne est le premier investisseur étranger en Tunisie, avec près de 3 400 entreprises implantées dans le pays (opérant dans les secteurs de la mécanique, l’électronique, le textile, l’agroalimentaire…), offrant près de 460 000 emplois.

Toutefois, le ministre a fait savoir que les exportations tunisiennes ne représentant que 0,5 % du total des importations de l’UE, ce qui prouve l’existence d’un potentiel d’exportation inexploité.

Évoquant les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (convention PEM), le ministre du Commerce a affirmé qu’elles “représentent un atout majeur pour soutenir les exportations et les investissements, car elles constituent un outil essentiel pour faciliter l’accès des produits tunisiens aux marchés étrangers”.

Les règles d’origine, rappelle-t-on, permettent aux entreprises exportatrices de bénéficier d’exemptions douanières au sein de l’Union européenne et du reste de la région euro-méditerranéenne.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le mécanisme de cumul d’origine permet également le recours à des matières premières et des composants provenant de différents pays de la région, considérés comme issus d’une source unique, ce qui renforce l’intégration des chaînes de valeur régionales, réduit les coûts de production et accroît la compétitivité de l’industrie tunisienne, notamment dans les secteurs de l’électronique, du textile, de l’agroalimentaire et des composants automobiles.

Abid a souligné, en outre, que le marché européen, avec ses 500 millions de consommateurs, est la principale destination des produits tunisiens, en particulier agricoles, alimentaires et industriels, rappelant que 80% des exportations tunisiennes sont orientées vers ce marché.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Union Européenne ont connu une évolution positive, durant les dernières années, avec un taux de croissance annuel des exportations de 9%, et des importations de 7%, ce qui a eu un impact positif sur la balance commerciale.