Le Groupe D a été dominé par le Sénégal, tenant du titre en puissance et annoncé parmi les grands favoris avec le Maroc. Les Lions de la Teranga ont bouclé la phase de groupes avec un parcours sans faute, imposant une maîtrise constante. Derrière eux, la République démocratique du Congo a validé sa qualification en confirmant un net regain collectif.

Une entrée en matière maîtrisée pour les Lions de la Teranga

Le Sénégal a lancé sa campagne par une victoire nette face au Botswana (3-0). Cette rencontre a été marquée par le doublé de Nicolas Jackson, dans un match contrôlé de bout en bout. Autour d’un Sadio Mané toujours influent, les Sénégalais ont rapidement imposé leur rythme et leur supériorité technique.

Gestion et solidité face à la RD Congo

Le duel face à la RD Congo s’est conclu par un match nul disputé (1-1). Cette rencontre, indécise jusqu’au coup de sifflet final, a mis en évidence la capacité du Sénégal à gérer les temps faibles. La maîtrise technique insufflée par Pape Thiaw a permis aux Lions de contenir les temps forts adverses sans se désunir.

Le réveil confirmé des Léopards

Sous la direction de Sébastien Desabre, la RD Congo a validé sa qualification lors de la dernière journée grâce à une victoire face au Botswana (3-0). Ce succès a confirmé la progression des Léopards, solides défensivement et plus structurés dans l’animation offensive. Le jeu congolais s’est notamment appuyé sur l’expérience de Gaël Kakuta et l’activité de Nathanaël Mukau.

Une conclusion autoritaire pour le Sénégal

Le Sénégal a conclu sa phase de poules par une victoire d’autorité contre le Bénin (3-0), disputée à Tanger. Ce dernier succès a confirmé la régularité et la solidité des Lions de la Teranga, qui abordent les huitièmes de finale avec le statut de prétendant sérieux à leur propre succession.