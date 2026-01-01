Évoluant à domicile au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, le Maroc a assumé son statut dès le match d’ouverture face aux Comores. Portée par un effectif dont la valeur marchande est estimée à 412 millions d’euros, la sélection marocaine a affiché une maîtrise collective dès les premières minutes. La victoire 2-0 a confirmé la capacité du groupe à gérer l’entame de la compétition sans précipitation.

Une victoire maîtrisée face à un bloc compact

Les buts de Brahim Díaz et Ayoub El Kaabi ont scellé un succès construit avec méthode. Face à un adversaire regroupé et discipliné, le Maroc a fait preuve de patience. L’équipe a privilégié la circulation du ballon et l’occupation des espaces, sans s’exposer aux transitions adverses. Cette approche a fini par user un bloc comorien qualifié d’héroïque par son engagement défensif.

La marque tactique de Walid Regragui

Sous la direction de Walid Regragui, la sélection a confirmé une maturité tactique déjà observée lors des précédentes échéances internationales. Les choix opérés ont permis de contrôler le rythme et de limiter les risques. La profondeur de l’effectif offre au staff une marge de manœuvre appréciable pour la gestion des premiers tours, sans bouleverser les équilibres collectifs.

Un Groupe A plus ouvert que prévu

L’évolution du Groupe A a été marquée par le match nul (1-1) entre le Mali et la Zambie. Ce résultat a mis en lumière certaines fragilités du camp malien, malgré la présence de joueurs évoluant dans les principaux championnats européens. L’équilibre observé dans cette rencontre a renforcé l’importance de chaque point dans la course à la qualification.

Qualification validée et gestion des forces

Le nul obtenu par le Maroc face au Mali (1-1) a permis aux Lions de l’Atlas de valider leur billet pour les huitièmes de finale. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour intégrer progressivement des éléments clés, à l’image de Achraf Hakimi. Son retour de blessure a été planifié avec précaution par le staff médical, dans l’optique des phases à élimination directe. Le Maroc avance ainsi avec prudence, tout en confirmant ses ambitions.