La phase de groupes a livré son verdict. Après l’ensemble des matchs disputés dans les groupes A à F, le classement officiel permet d’identifier les 16 équipes qualifiées pour la phase à élimination directe. Le calcul repose sur deux critères stricts et universels : le nombre de points, puis la différence de buts (DB). Aucun autre élément n’entre en ligne de compte.

Un cadre clair et un règlement sans ambiguïté

Chaque équipe a disputé trois matchs. Les deux premiers de chaque groupe valident automatiquement leur billet pour la suite de la compétition. Les places restantes reviennent aux quatre meilleurs troisièmes, départagés uniquement par les points puis la différence de buts. Ce format favorise la régularité et limite toute interprétation subjective.

Les premiers de groupe confirment leur statut

Six équipes terminent en tête de leur groupe. L’Algérie et le Nigeria se distinguent avec 9 points sur 9, preuve d’une maîtrise totale. Le Sénégal, le Maroc, l’Égypte et la Côte d’Ivoire suivent avec 7 points, chacun imposant un tempo élevé, une pression haute efficace et une gestion solide des temps faibles.

Des deuxièmes solides et parfois surprenants

Le niveau reste élevé chez les deuxièmes de groupe. La RD Congo et le Cameroun terminent à 7 points, mais paient une différence de buts inférieure. Le Burkina Faso et l’Afrique du Sud assurent avec 6 points, tandis que la Tunisie et le Mali passent avec une marge plus réduite. Aucun de ces qualifiés n’a validé son billet par hasard.

Le verdict serré des meilleurs troisièmes

La lutte pour les derniers tickets s’est jouée sur des détails. Trois équipes se qualifient avec 3 points, malgré une différence de buts négative. Le Mozambique devance ses concurrents directs grâce à une DB moins défavorable. L’Angola arrache la qualification avec 2 points, profitant d’une meilleure différence de buts que la Tanzanie et les Comores, éliminées.

Ce que révèle ce classement

Ce tableau final met en lumière une réalité claire : marquer et encaisser peu reste décisif, même sans multiplier les victoires. Plusieurs équipes éliminées paient des défaites lourdes, tandis que certaines formations prudentes, bien organisées en bloc médian ou bas, poursuivent l’aventure.

La phase à élimination directe s’annonce plus ouverte que jamais. Les écarts sont minimes et la hiérarchie, parfois fragile.

Classement final des 24 équipes Pts DB

1 Algérie 9 +6

2 Nigeria 9 +4

3 Sénégal 7 +6

4 Maroc 7 +5

5 RD Congo 7 +4

6 Égypte 7 +2

7 Côte d’Ivoire 7 +2

8 Cameroun 7 +2

9 Afrique du Sud 6 +1

10 Burkina Faso 6 +2

11 Tunisie 4 +1

12 Mali 3 0

13 Mozambique 3 -1

14 Bénin 3 -3

15 Soudan 3 -4

16 Tanzanie 2 -1

17 Angola 2 -1

18 Comores 2 -2

19 Zambie 2 -3

20 Ouganda 1 -4

21 Zimbabwe 1 -2

22 Botswana 0 -7

23 Guinée équatoriale 0 -4

24 Gabon 0 -3

Meilleure équipe au classement global :

👉 Algérie (9 pts, +6 DB) devant le Nigeria grâce à la différence de buts.

Bloc très dense à 7 points :

Maroc, Sénégal, RD Congo, Égypte, Côte d’Ivoire et Cameroun se tiennent en 4 DB d’écart maximum.

Bas de tableau :

Botswana, Guinée équatoriale et Gabon terminent sans victoire, avec Les 3 matchs perdus.