Le taux d’occupation des unités hôtelières dans le gouvernorat de Nabeul devrait atteindre 75 à 80%, durant les festivités du nouvel an, a déclaré à l’Agence TAP le commissaire régional au tourisme, Wahid Ben Fredj. En effet, la zone touristique Yasmine Hammamet connait une forte affluence de touristes dont 12 mille Algériens et Européens sont attendus, le jour du nouvel an, selon les premières estimations.

En 2025, les indicateurs touristiques sont au vert atteignant 1 million de visiteurs et 6 millions nuitées passées dans les hôtels de la région, en hausse de 4,5% par rapport à l’année 2024, selon la même source.