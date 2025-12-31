Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche a appelé les Tunisiens résidant à l’étranger à s’abstenir d’apporter des plantes et des végétaux qui pourraient véhiculer des insectes ou des agents pathogènes causant des dommages et des pertes importants à la richesse agricole nationale.

L’appel du Ministère s’inscrit dans le cadre de la recrudescence de la propagation des maladies et ravageurs invasifs et transfrontaliers aux niveaux régional et international et l’attachement à protéger la sécurité alimentaire nationale et préserver les filières agricoles, pilier de l’économie nationale, selon un communiqué publié mercredi par le Ministère.

Les invités de la Tunisie arrivant par tous les postes frontaliers sont également appelés à à ne pas faire entrer sur le territoire national des plantes et des végétaux, selon la même source.