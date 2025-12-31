La Banque centrale de Tunisie (BCT) a souligné, par sa décision d’abaisser le taux directeur, lors de la réunion de son conseil d’administration tenue le 30 décembre 2025, son orientation vers une politique monétaire souple qui incite à l’investissement et qui soutient les efforts de lutte contre l’inflation, laquelle (inflation) s’est établit, à la fin de exercice 2025 à 4,9%.

L’institut d’émission a abaissé le taux directeur de 7,5% à 7%, à partir du 7 janvier 2026. Sur cette base, les taux des facilités de prêt et de dépôt à 24 heures seront ajustés en conséquence, à 8% et 6% respectivement afin d’assurer la cohérence du corridor des taux et la bonne transmission de l’orientation monétaire au marché, selon le communiqué du Conseil d’administration de la BCT, réuni le 30 décembre 2025.

Cette baisse du taux directeur contribuera à réduire le coût de l’endettement pour la création de projets et son extension et favorisera l’accès au financement de différentes catégories sociales.

D’autre part, cette baisse aura également un impact sur le taux d’intérêt des dépôts d’épargne et autres placements financiers, ce qui stimulera davantage l’investissement.

Les principaux secteurs qui bénéficieront de cette baisse sont ceux de l’industrie, l’immobilier et les services, y compris les travaux publics et la construction.

Pour les particuliers et les ménages, l’impact sera direct, notamment au niveau des crédits à la consommation et des crédits d’amélioration du logement, ainsi qu’au niveau des crédits immobiliers.

Il y a lieu de noter également que le communiqué du Conseil d’administration de la BCT a expliqué sa décision ‘abaisser son taux directeur, par diverses données objectives, notamment la tendance à la baisse de l’indice des prix à la consommation, la stabilité du taux de change du dinar par rapport aux devises de référence et sa stabilité sur le marché des changes, ainsi que la stabilité des avoirs nets en devises.

De nombreux rapports nationaux et internationaux ont confirmé, en plus des orientations du modèle de développement inscrites dans le cadre de la balance économique de l’année 2026, que l’inflation et les risques y afférents enregistreront une baisse remarquable.

Cela renforcera la stabilité macroéconomique, ce qui pourrait mener l’institution d’émission à poursuivre l’ajustement de sa politique monétaire vers l’application des taux d’intérêt adaptés à la conjoncture économique.

Le rapport de la balance économique pour l’année 2026 révèle que la BCT devrait poursuivre, au cours de l’année 2026, une politique monétaire visant à concilier les exigences de maîtrise de l’inflation et l’appui financier à l’économie.

Le document de la balance économique indique également que la politique financière de l’année 2026 vise à contribuer efficacement à la relance de l’activité économique et au maintien des équilibres financiers, tout en répondant aux besoins des acteurs économiques et en améliorant les performances du secteur financier, concomitamment avec les efforts visant à maîtriser l’inflation et à la maintenir à des niveaux acceptables.

Ainsi, le taux d’inflation devrait se stabiliser autour de 5,3 % en 2026, soit le même niveau que celui prévu pour 2025.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de consacrer le principe d’intégration et de cohérence entre les politiques économiques et sociales, ainsi que les stratégies sectorielles, aux fins de renforcer l’efficacité et de garantir la bonne utilisation des ressources disponibles, selon le rapport du gouvernement.

Selon ce même rapport, ces mesures devraient contribuer à renforcer la compétitivité de l’économie et à réaliser une croissance inclusive qui est à même de consacrer l’équité dans ses dimensions sociales, économiques, environnementales et territoriales.