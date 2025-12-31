Le prix de référence officiel de l’huile d’olive extra vierge au niveau des huileries est porté à 10 200 dinars le kilogramme, ont annoncé mardi les ministères de l’Agriculture et du Commerce dans un communiqué conjoint.

Cette révision du prix s’inscrit dans le cadre du suivi régulier de la campagne oléicole en cours.

Elle vise à protéger la filière, en particulier les petits agriculteurs, et à valoriser la qualité du produit national.

Les deux départements ministériels précisent que ce prix de référence reste mobile et fera l’objet de révisions hebdomadaires en fonction des fluctuations du marché, afin de mieux répondre aux variations de l’offre et de la demande.

Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner toutes les étapes de la campagne (récolte et transformation) et à garantir les droits de l’ensemble des acteurs de la filière, dans l’objectif de renforcer la stabilité du secteur et de consolider son rôle stratégique dans l’économie nationale.