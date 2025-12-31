La Société régionale de transport de Kairouan (Soretrak) a réceptionné, cette semaine, 9 nouveaux bus standards destinés au transport urbain au profit de 7 délégations, dans le cadre des efforts de modernisation du parc et d’amélioration des services dans la région, a indiqué le chef du service de l’exploitation à la société, Mohamed Bechir Zrig.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Zrig a précisé que ce lot sera affecté aux délégations de Sbikha, Bouhajla, Chrarda, El Alâa, Chebika, Haffouz et Oueslatia. Il s’agit de la deuxième tranche d’un marché portant acquisition de 19 bus au titre du budget de l’année 2023, pour un coût global dépassant 10 millions de dinars. Il a rappelé que la société avait déjà renforcé son parc, entre septembre et octobre derniers, après achat de 10 bus dans le cadre de la première tranche du même marché.

Évoquant les prochains programmes d’investissement, le responsable a fait savoir que ceux-ci prévoient l’acquisition de 6 bus climatisés destinés au transport interurbain (au titre des budgets 2023 et 2025) ainsi que 24 bus urbains articulés qui seront acquis via un appel d’offres international au cours du premier semestre de 2026, afin de répondre aux besoins de la société pour le transport des citoyens.

Il a également indiqué que le budget 2026 prévoit l’acquisition de 6 bus de transport urbain, 7 bus articulés et 2 bus interurbains, pour une enveloppe globale estimée à 9 millions de dinars, dans le cadre du développement du service public de transport collectif.

Ces investissements s’inscrivent, selon lui, dans une vision globale visant à améliorer la qualité des services fournis aux citoyens, à ramener l’âge moyen des bus à 12 ans et à réduire les pannes ainsi que les retards.

Par ailleurs, le responsable régional a appelé les citoyens et les usagers à préserver ces acquis et à les protéger contre toute forme de dégradation ou de vandalisme, soulignant que la pérennité et la sécurité de ces équipements constituent la seule garantie pour assurer la continuité et l’amélioration des services de transport dans la région.

À noter que le parc de la Société régionale de transport de Kairouan s’élève désormais à 182 bus tandis que le nombre de ses abonnés a augmenté pour atteindre à présent 28 mille 600 abonnés.