Tunis, 31 décembre – Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), réuni le 30 décembre 2025, a décidé d’abaisser le taux directeur de 50 points de base, le ramenant à 7 %, avec effet à compter du 7 janvier 2026.

Un ajustement du corridor des taux

Dans le même sillage, les taux des facilités de prêt et de dépôt à 24 heures seront respectivement fixés à 8 % et 6 %, afin de préserver la cohérence du corridor des taux et d’assurer une transmission adéquate de l’orientation monétaire au marché. Le Conseil a également décidé de réduire à 6 % le taux minimum de rémunération de l’épargne.

Selon un communiqué de la BCT, le Conseil d’Administration indique qu’il « continuera de suivre avec attention l’évolution des perspectives d’inflation et des risques entourant la stabilité macroéconomique » et demeure disposé à ajuster, de manière appropriée, l’orientation de la politique monétaire.

Une croissance en perte de vitesse

Lors de cette réunion, le Conseil a examiné l’évolution récente de la conjoncture économique et financière, tant au niveau international que national, ainsi que les perspectives de l’inflation. Sur le plan national, la croissance économique s’est établie à 2,4 % au troisième trimestre 2025, contre 3,2 % le trimestre précédent. Hors agriculture, la croissance a ralenti à 1,5 %, après 2,6 % un trimestre auparavant, reflétant la contreperformance de secteurs clés, notamment l’énergie ainsi que les industries du textile, de l’habillement et du cuir.

Déséquilibres extérieurs sous contrôle relatif

Au niveau du secteur extérieur, le déficit commercial (FOB-CAF) s’est creusé pour atteindre 20.168 MDT à fin novembre 2025, contre 16.758 MDT sur la même période de l’année précédente, sous l’effet d’une progression notable des importations. Toutefois, la bonne tenue des revenus du travail et des recettes touristiques a permis de contenir le déficit courant à 4.188 MDT, soit 2,4 % du PIB, contre 1.841 MDT et 1,2 % du PIB un an plus tôt.

Les avoirs nets en devises se sont établis à 25,5 milliards de dinars, couvrant 108 jours d’importations au 29 décembre 2025, contre 25,8 milliards de dinars et 116 jours une année auparavant. Le dinar continue, par ailleurs, de faire preuve de résilience sur le marché des changes, s’appréciant face au dollar américain, tout en enregistrant un ajustement modéré vis-à-vis de l’euro.

Inflation : désinflation graduelle mais incomplète

S’agissant des prix à la consommation, le processus désinflationniste s’est poursuivi, bien qu’à un rythme relativement lent. Le taux d’inflation s’est maintenu à 4,9 % en novembre 2025. Cette évolution s’explique principalement par le ralentissement de l’inflation des produits à prix administrés, dans un contexte de maintien du gel de la majorité des produits et services concernés, ainsi que par une détente modérée de l’inflation des produits alimentaires frais, revenue à 11,1 % contre 12 % le mois précédent.

En revanche, l’inflation sous-jacente, hors produits alimentaires frais et prix administrés, a poursuivi sa progression graduelle pour atteindre 4,7 % en novembre 2025, contre 4,5 % un mois auparavant.